ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine düştü
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ekim ile biten haftada 214 bine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 214 bine geriledi.
Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
4 HAFTALIK ORTALAMA İŞSİZLİK BAŞVURULARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE ÇIKMIŞTI
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 228 binden 226 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.250 artarak 212 bin 250'ye çıktı.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 8 Ekim ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 385 bin seviyesine yükseldi.
Analistler, yüksek faiz oranları nedeniyle iş gücü talebindeki soğumaya rağmen işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
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