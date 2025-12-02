DİSK milyonlarca emekçinin kaderini belirleyecek toplantı öncesinde taleplerini açıkladı: ‘Asgari’de öncelik geçim

Asgari ücreti belirleyecek komisyon toplantısı yaklaşırken masada olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücretin Kişi Başına gayri safi yurt içi hasılanın en az yüzde 60’ına endekslenmesi gerektiğini bildirdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İki kişinin çalıştığı bir haneye en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli” dedi.

DİSK-AR’ın 2026 yılı için asgari ücret raporu başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından açıklandı. Çerkezoğlu’nun rapordan aktardığı hesaplamalara göre, asgari ücretin 10 aylık kaybı 6 bin 322 TL. Yıllık resmi enflasyon yıl sonu yüzde 33.8 gerçekleşirse kayıp 7 bin 471 TL’ye yükselecek. 2000’de ilk vergi dilimi brüt asgari ücretin 21.9 katıyken 2025’te 6 katına geriledi.

2015’te Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücreti olan 14 ülke varken 2025’te 2 ülke var. Asgari ücret kapsamı AB’den 4 ila 18 kat yüksek. 2012’de ortalama ücret, asgari ücretin 2.25 katı iken 2022’de 1.56 katına geriledi. Tüm özel sektör işçilerinin yüzde 53.2’si asgari ücretin altı ve yüzde 10 fazlası arasında ücretler almakta.

Asgari ücretin yüzde 5 fazlası ve altında çalışanlar tüm özel sektör çalışanlarının yüzde 49.6’sı. Asgari ücret ve altında ücret alanların oranı genelde yüzde 46.7 iken kadınlarda yüzde 60. Kadın işçilerin yüzde 67.4’ü asgari ücretin en fazla yüzde 10’una erişebilmekte.

PRİM DESTEĞİ İŞÇİYE

Görüşmelere, satın alma gücü 14 bin TL’ye gerilemiş bir ücret üzerinden başlanacağına dikkat çeken Çerkezoğlu, önce mevcut kayıpların giderilmesi, zammın üzerine eklenmesi gerektiğini vurguladı. Asıl meselenin, ücret saptamasına ilişkin kurallar olduğunu belirten Çerkezoğlu, şu kriterleri sıraladı:

İşçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de dikkate alınmalı. Asgari ücret, kişi başına GSYH’nin yüzde 60’ından düşük belirlenmemeli, yılda iki güncellenmeli. En düşük kamu işçisi ve memur maaşı da referans alınmalı.

Gelir vergisi tarife dilimleri, asgari ücret artışından az olmamak üzere artırılmalı, asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan oran yüzde 10’a düşürülmeli.

İşverene prim desteği, işçilere de sağlanmalı. Toplu iş sözleşmeleri sendikasız işyerlerine de uygulanmalı.

Arzu Çerkezoğlu, tüm işçilere sendikalı olma çağrısı yaptı.