DİSK’ten Ankara’ya yürüyüş çağrısı: 'Asgari değil insanca yaşanacak ücret'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, gelirde ve vergide adalet talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdu. Çerkezoğlu, “21 Aralık Pazar günü saat 12'de İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyoruz. İnsanca yaşayacak ücret için gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz” dedi.

DİSK YÖNETİMİ VE İŞÇİLER ALANDAYDI

DİSK’in düzenlediği açıklamaya Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevegener, İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, sendika yöneticileri ve DİSK üyesi işçiler katıldı. “Asgari Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret” yazılı pankart önünde konuşan Çerkezoğlu, asgari ücret belirleme sürecinin demokratik olmadığını vurguladı.

ASGARİ ÜCRET TÜM TOPLUMU ETKİLİYOR

Çerkezoğlu, asgari ücretin yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, ülkede emeğiyle geçinen herkesin yaşam koşullarını belirlediğini ifade ederek, “15 kişinin bir masanın etrafında oturup milyonların hayatı hakkında karar verdiği bir biçimde belirlenmeye çalışılıyor” dedi. Asgari ücret tespit sürecinin gerçek bir toplu pazarlık mekanizmasına dönüşmesi gerektiğini belirtti.

ENFLASYON VE ÜCRET TARTIŞMASI

Konuşmasında enflasyon tartışmalarına da değinen Çerkezoğlu, “Ne zaman insanca yaşayacak bir asgari ücret istesek, hükümet ve sermaye, iki tane yalanı dolaşıma sokuyor” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, “Türkiye'deki enflasyonun nedeni sermayenin aşırı kar hırsıdır, kur politikalarıdır, vergi politikalarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İŞSİZLİK İDDİALARINA TEPKİ

Asgari ücret artışlarının işsizliği artıracağı yönündeki söylemleri de eleştiren Çerkezoğlu, ücretleri baskılamanın işsizliği çözmeyeceğini söyledi. Kalıcı ve güvenceli istihdam için üretime dayalı bir ekonomi politikasının gerekliliğine dikkat çekti.

AVRUPA KARŞILAŞTIRMASI VE ADALET VURGUSU

Türkiye’de asgari ücretin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ciddi biçimde gerilediğini belirten Çerkezoğlu, gelir dağılımında adaletin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti. DİSK olarak uzun süredir gelirde adalet, vergide adalet ve ülkede adalet mücadelesi verdiklerini hatırlattı.

KARTAL’DAN ANKARA’YA YÜRÜYÜŞ

Yürüyüşe ilişkin detayları da paylaşan Çerkezoğlu, “21 Aralık Pazar günü saat 12.00'de İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyoruz. 21 Aralık Pazar günü Kartal Meydanı'ndan yola çıkıyoruz” dedi. Yürüyüşün Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir güzergahından geçerek Ankara’ya ulaşmasının planlandığını aktardı.

Çerkezoğlu, tüm işçileri, emekçileri ve emeklileri yürüyüşe katılmaya çağırarak, “İnsanca ücret, vergide adalet, ülkede adalet için bu mücadeleyi büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.