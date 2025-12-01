DİSK'ten kritik asgari ücret açıklaması: 'Hayat pahalı, emek ucuz'

DİSK-AR tarafından hazırlanan 2026 Asgari Ücret Araştırması raporu ve asgari ücret talepleri, İstanbul Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Genel Başkan Yardımcıları Alaaddin Sarı ve Özkan Atar, Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener, İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, sendikaların genel başkanları ve yöneticileri katıldı.

ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu basın toplantısında, “Bugün ülkemizde hayat pahalı, emek ucuz” ifadelerini kullanarak, işçilerin alım gücündeki erimeye dikkat çekti. Çerkezoğlu, 2026 asgari ücret belirleme sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, adil ve insanca yaşanacak bir ücret talebinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETİN DURUMU VE SÜREÇ ELEŞTİRİSİ

Çerkezoğlu, asgari ücretin sadece masada belirlenmediğini, işyerlerinden alanlara kadar uzanan bir mücadele gerektirdiğini vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işlevsizliğine işaret eden Çerkezoğlu, 2026 yılı görüşmelerinin de “yapılmış gibi yapılacağını” belirtti.

Toplantıda, asgari ücretin Türkiye’de ortalama ücret haline geldiği ve çalışanların yarısını doğrudan etkilediği hatırlatıldı. Çerkezoğlu, işçilerin alım gücündeki kayıpların giderilmesi gerektiğini, asgari ücretin insanca yaşanacak düzeye yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

KADIN VE SENDİKALAŞMA VURGUSU

Kadın çalışanların asgari ücret sorununun daha yoğun yaşandığını belirten DİSK, kadın işçilerin ücretlerinin erkek işçilere kıyasla daha düşük olduğunu ve asgari ücretle çalışma oranının yüksek olduğunu vurguladı. Sendikalaşmanın önemine değinilen açıklamada, örgütlü olmanın asgari ücret cenderesinden çıkışın anahtarı olduğu belirtildi.

VERGİ VE EMEKLİ MÜCADELESİ

DİSK, gelir adaletsizliği ve vergi sistemine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. Çerkezoğlu, emekçilerin yüksek vergi yükü altında olduğunu, emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME

Basın toplantısında son olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki işçilere çağrı yapan DİSK, örgütlü olmaya, sendikal hakları kullanmaya ve insanca yaşanacak bir ücret için mücadeleye katılmaya davet etti. Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yan yana omuz omuza mücadeleye” vurgu yaptı.