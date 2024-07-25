DİSK’ten ‘veriler hatalı’ itirazı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre DİSK’in üye sayısı Ocak 2024’ten bu yana yüzde 12 arttı. Bu kapsamda Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası ve Güvenlik-Sen işkolu barajını aştı. Dev Sağlık-İş Sendikası ise yüzde 0.99’la baraj altında kaldı. Bu durumu ve bazı verileri şüpheli bulan DİSK heyeti, dün Ankara’ya giderek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şu bilgiyi verdi: “Tüm baskılara karşın örgütlenme çalışmalarını sürdürüyoruz ve sağlık işkolunda da barajı geçme sayısına ulaştık. Ancak yayımlanan istatistiklere göre bu işkolunda baraj altında kaldık. Bu iki şekilde olmuş, birincisi listemizde olan üye sayımızdan 80 kişi daha az gösterilmiş. Diğer taraftan işkolundaki toplam işçi sayısı yüksek gösterilmiş. Bu işkolunda 4B ile çalışan 15 bin işçi var. Ancak onlar bu istatistiğe dahil

edilmezler. Yıllardır bu durum böyledir. Bu ayrımı yapmadan barajı artırmışlar. Buna itiraz ettik. Bakanlık yetkilileri gerekli incelemeleri yapacaklarını ve verileri değerlendireceklerini söylediler.”