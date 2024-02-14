Disney Türkiye'den abonelik ücretlerine zam kararı! Fiyatı dört haneye çıktı

Disney Türkiye, abonelik fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Platformun aylık ücreti 64,99 TL'den 134,99 TL'ye yükselirken 649,90 TL olan yıllık ücret 1.349,90 TL'ye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:40
Disney Türkiye'den abonelik ücretlerine zam kararı! Fiyatı dört haneye çıktı
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Türkiye'de hizmet veren dijital yayın platformları art arda zam kararı alıyor.

Son olarak Disney Türkiye, abonelik ücretlerine ciddi oranda zam yapılacak.

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Aylık 64,99 TL ve yıllık 649,90 TL olan abonelik ücretleri, yeni zam ile birlikte aylık 134,99 TL'ye yıllık ise 1.349,90 TL'ye çıktı.

Disney Türkiye tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 134,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten binlerce yapımı izleyin. Aylık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir. 

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 1.349,90 TL karşılığında Disney+’a tüm yıl boyunca erişin. Yıllık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde yıllık 1.349,90 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir."


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