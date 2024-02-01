Spotify abonelik ücretlerine dev zam!
Müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 39,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi.
Türkiye'de yükselen kur ve artan maliyetler nedeniyle birçok firma ürünlerinde zam yapmaya devam ediyor.
Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.
Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 39,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi.
Öğrenci paketi ise 21,99 TL’den 32,99 TL‘ye çıkarıldı.
Önceden 54,99 TL olan 'Duo' paket seçeneği ise 79,99 TL oldu. Aile paketi de 99,99 TL‘ye yükseltildi.
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