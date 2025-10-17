Diyarbakır İl Sağlık Müdürü’nün başkent ziyareti: Uçakla Ankara’ya indi, aracı peşinden geldi!

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk’ün Ankara ziyareti kamuda tasarruf çağrılarına rağmen tartışma yarattı. Asiltürk, 6-11 Ekim tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı toplantılarına katılmak üzere tarifeli uçakla Ankara’ya gitti. Ancak Diyarbakır’daki Skoda Superb marka makam aracını şoförüyle birlikte boş olarak Ankara’ya gönderdi. Beş gün boyunca Ankara’daki temaslarını bu araçla sürdüren Asiltürk, dönüşte yine uçakla Diyarbakır’a geçti; makam aracı ise şoförüyle birlikte 2 bin kilometrelik yolu kat ederek kent merkezine ulaştı. Yakıt ve yol giderlerinin tamamı kamu bütçesinden karşılandı.

HEM KORUMA HEM MAKAM ARACINI KULLANDI

Asiltürk’ün, güvenlik gerekçesiyle polis koruması ve makam şoförüyle hareket etmesi de eleştiri konusu oldu. Birçok kurum müdürüne polis koruması verilmezken, Asiltürk’ün hem koruma hem de makam aracını kullanması tartışmalara neden oldu.

Sağlık Müdürlüğü’nün yerli araç zorunluluğunu aşmak için yüklenici firmadan “elimizde yerli araç yok” yazısı aldığı, kiralık araçların ise hafta sonları dahil günlük rutin ve özel işlerde de kullanıldığı bildirildi.