Doğalgaz fiyatları zirve yaptı
Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltacağını duyurmasıyla fiyatlar 109 Euro'ya çıktı
Avrupa'da güne 98.5 Euro'dan başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10'dan fazla artarak 109 Euro'ya yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 Euro'dan kapandı.
Fiyatlar, Türkiye saatiyle 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 Euro oldu.
Fiyatlardaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.
Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.
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