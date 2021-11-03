Doğalgaz zammının ardından beklenen oldu: Bir günde yüzde 30-40 civarında
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yarı mamul ve hammadde fiyatlarında bir gün içerisinde yüzde 30 ile 40 civarında artışlara başlandığını söyledi.
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yaptığı açıklamada doğalgazdaki yüzde 48'lik zammın ardından açıklamalarda bulundu.
Bloomberg HT'ye konuşan Kesikbaş, gaz zammından sonra bir gün içerisinde yüzde 30 ile 40 civarında artışlara başlandığını söyledi.
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş doğalgaz zammından sonra yarı mamul ve hammadde fiyatlarında artışların başladığını söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan Kesikbaş, “Son 1 yılda özellikle emtia fiyatları ve satın almanın maliyetinden artan rakamları çok fazla fiyatlara yansıtamamışlardı. Son birkaç gündür özellikle hammadde tarafında ciddi artışlar başladı” dedi.
Yarı mamul ve hammadde tarafında gaz zammından sonra bir gün içerisinde yüzde 30 ile 40 civarında artışlara başlandığını söyleyen Kesikbaş, “Bizim öngörümüz de TÜFE’nin yakın zaman içerisinde ÜFE’ye daha çok yaklaşacağı yönünde” dedi.
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