Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: İhtiyaç sahipleri güvence bedeli ödemeyecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı düzenlemelere imza attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12 Şubat tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Yeni düzenlemelerle doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflığın artırılması; tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

BAĞLANTI BEDELİNE TAKSİT KOLAYLIĞI

Yönetmelik değişikliği kapsamında, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyen tüketiciler için taksit imkânı genişletildi. Daha önce üç taksitle sınırlı olan uygulama, altı aya kadar çıkarıldı. Böylece tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik sağlandı.

Ayrıca kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları ile yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMADA YENİ DÜZEN

Yanlış ölçüm ya da kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Yapılan düzenlemeyle hem tüketiciler hem de dağıtım şirketleri açısından uygulama birliği ve hukuki açıklık sağlandı.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim bedelinin en fazla iki fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine yönelik mevcut hüküm de tüketici lehine değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre bu tutar en az dört fatura dönemine yayılacak.

Tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta ile bilgilendirme imkânı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi ise zorunlu hale geldi.

Kurul tarafından belirlenecek kriterleri sağlayan bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin devreye alınmasının önü açıldı. Sayaçları koruyucu ekipmanların kullanımıyla kaçak tüketimin önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

HİZMET KALİTESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Yönetmelik değişikliğiyle dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca her dağıtım bölgesinde en az bir işletme binası kurulması hüküm altına alındı.

Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirilirken, şirket verilerinin ayrıştırılmış biçimde yönetilmesine yönelik düzenlemelerle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunması hedeflendi.

İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkân tanındı. Afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik yasal altyapı da oluşturuldu.

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine olanak sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabeti güçlendirmesi bekleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da düzenlemelere ilişkin değerlendirmesinde, enerji piyasalarında önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: