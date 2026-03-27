Doğalgaz faturalarında büyük değişiklik yolda: Nisanda limitler sil baştan!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Yeni düzenleme ile gelir seviyesi yüksek hanelerin destek kapsamından çıkarılması amaçlanıyor.

TÜKETİM ESASLI MODEL DEVREYE ALINACAK

Yeni sistemde doğalgaz desteği, tüketim miktarına göre belirlenecek. İllere göre farklılık gösterecek kademe uygulamasında, elektrikten farklı olarak yıllık değil aylık tüketim ortalamaları esas alınacak.

Bu yıl doğalgaz ve elektrikte faturalara toplam 305 milyar TL destek verilmesi öngörülürken, sosyal adalet çerçevesinde yüksek gelir ve yüksek tüketim grubunda yer alan abonelerin destek dışında bırakılması planlanıyor.

19 MİLYON ABONE DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

Türkiye genelinde 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Kademe düzenlemesinden yaklaşık 2,8 milyon abonenin etkilenmesi beklenirken, 19 milyon abone destek almaya devam edecek.

HER İL İÇİN AYRI KADEME BELİRLENECEK

Doğalgaz tüketiminin büyük kısmı ısınma amaçlı kullanıldığı için soğuk illerde tüketim daha yüksek oluyor. Bakanlık bu nedenle her ilin ortalama tüketimini ayrı ayrı değerlendirerek il bazlı kademe belirleyecek.

Örneğin Ankara veya İstanbul’da aralık ve ocak aylarında ortalama tüketim 200 metreküp olarak hesaplanırsa, bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üzeri tüketim yapan aboneler destek kapsamından çıkarılacak.

Yaz aylarında ise tüketim ortalamalarının düşmesiyle birlikte sınırlar da aşağı çekilecek. Örneğin temmuz ve ağustos aylarında ortalama 20 metreküp tüketim olan bir ilde, 35 metreküp üzeri tüketim yapanlar destekten yararlanamayacak.

AYLIK ORTALAMALAR DİKKATE ALINACAK

Nisan ayında devreye alınması planlanan modelde her ilin aylık doğalgaz tüketim ortalamaları esas alınacak. Ocak ayı verilerine göre Marmara Bölgesi’nde ortalama tüketim 155 metreküp olurken, Ege ve İç Anadolu’da 180 metreküp, Karadeniz’de 175 metreküp, Güneydoğu Anadolu’da 195 metreküp ve Doğu Anadolu’da 235 metreküp olarak kaydedildi.

Yeni sistemde İç Anadolu’da yer alan Ankara için kış aylarında ortalama 200 metreküp, Erzurum için ise 230 metreküp tüketim baz alınacak. Ortalama değerler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bu ortalamanın aylık yüzde 75 üzerinde tüketim yapan aboneler destek kapsamı dışında kalacak.

Bu uygulama ile soğuk iklime sahip illerde yaşayan yurttaşların dezavantajının azaltılması hedeflenirken, villa tipi müstakil konutlarda yüksek tüketim nedeniyle bu gruptaki aboneler destek dışında bırakılacak.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ SÜRÜYOR

Mevcut uygulamada doğalgaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’i devlet tarafından karşılanıyor. Buna göre maliyeti 1000 TL olan bir faturanın 550 TL’si yurttaşa yansıtılırken, kalan 450 TL Hazine tarafından ödeniyor.

EN YÜKSEK TÜKETİM HAKKARİ’DE

Geçtiğimiz yıl hane başı doğalgaz tüketiminin en yüksek olduğu il 1.662 metreküp ile Hakkari oldu. Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van da yüksek tüketim görülen diğer iller arasında yer aldı.

Bölgesel ortalamalara bakıldığında ise Doğu Anadolu’da yıllık tüketim 1.211 metreküp, Güneydoğu Anadolu’da 1.022 metreküp, İç Anadolu’da 960 metreküp, Karadeniz’de 956 metreküp, Marmara’da 865 metreküp, Ege’de 863 metreküp ve Akdeniz’de 756 metreküp olarak hesaplandı.