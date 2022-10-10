Doğalgaz fiyatları belli oldu
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı, 26 bin 90 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 51 milyon 554 bin 524 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 707 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 90 lira 35 kuruş olurken gaz ticaret miktarı 1 milyon 976 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 873 lira 6 kuruş, satış fiyatı 25 bin 307 lira 64 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 116 milyon 213 bin 384 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 883 bin 27 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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