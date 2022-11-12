Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (12 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 716 bin 304 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 35 milyon 675 bin 272 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 119 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 354 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 753 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 486 lira 33 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 152 milyon 140 bin 410 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 53 bin 827 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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