Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (12 Kasım 2022)

12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:35

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 119 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 354 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 753 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 486 lira 33 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 140 bin 410 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 53 bin 827 metreküp olarak kayıtlara geçti.