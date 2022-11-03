Doğalgaz borusunu tamir etmeye gitti; felaketi yaşadı

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:16

Erzurum'un Palandöken İlçesinde yaşanan olayda Fatih Seyyar (42) doğalgaz bakım ve arıza sorunu için Hüseyin Avni Ulaş Mahallesine gitti. Doğalgaz borusunda oluşan sorunu incelemek için elindeki delici alet ile boruya işlem yapan Seyyar’ın yüzüne bir anda alevler sıçradı. Alevlerin yüzüne sıçraması sonucu yüzünde ciddi yanıklar oluşan Seyyar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İki gündür tedavisi süren Fatih Seyyar’ın sağlık durumu ise iyiye gidiyor.

Bir anda yüzüne alevlerin sıçradığını belirten Fatih Seyyar, “Tıkanan doğalgaz borusunu tamir etmek için gittim. Daha sonra vananın kafası koptu. Ona müdahale etmeye çalışırken hilti isimli aleti çalıştırmak zorunda kaldım. Aleti çalıştırırken ateşleme yaptı. Bunun sonucunda biranda yangın çıktı. Yangın sonucunda ben ve bir arkadaşım yaralandık. Kendimi geriye attım ama yine de yüzüm yandı. Oranın içinde olan ben olduğum için en ağır ben yaralandım. Arkadaşımın ciddi bir durumu yok. Tedavi süreci 2 gündür sürüyor” dedi