Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu (22 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 90 milyon 619 bin 599 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 31 milyon 862 bin 264 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 78 lira 9 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 73 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 115 milyon 937 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 801 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
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