Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 149 bin 520 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 90 milyon 619 bin 599 lira olarak açıklanmıştı.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:04
Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)
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Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 280 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 234 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 68 lira 40 kuruş, satış fiyatı 25 bin 491 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 745 bin 182 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 723 bin 496 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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