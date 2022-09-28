Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (28 Eylül 2022)

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:04

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 280 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 234 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 68 lira 40 kuruş, satış fiyatı 25 bin 491 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 745 bin 182 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 723 bin 496 metreküp olarak kayıtlara geçti.