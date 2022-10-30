Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (30 Ekim 2022)

30 Ekim 2022 Pazar, 15:02

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 499 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı 6 milyon 672 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 24 bin 204 lira 99 kuruş, satış fiyatı 22 bin 794 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 86 milyon 71 bin 834 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 454 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.