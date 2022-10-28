Doğalgaz fiyatları belli oldu (28 Ekim 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 999 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 109 milyon 579 bin 452 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 180 milyon 720 bin 820 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 999 lira, gaz ticaret miktarı 4 milyon 566 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 24 bin 718 lira 97 kuruş, satış fiyatı 23 bin 279 lira 3 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 111 milyon 904 bin 613 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 681 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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