Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (31Ekim 2022)

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:15

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı 1 milyon 876 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 24 bin 205 lira, satış fiyatı 22 bin 795 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 226 bin 400 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 689 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.