Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (31Ekim 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 44 milyon 86 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 156 milyon 791 bin 908 lira olarak açıklanmıştı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:15
Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (31Ekim 2022)
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Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 23 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı 1 milyon 876 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 24 bin 205 lira, satış fiyatı 22 bin 795 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 226 bin 400 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 689 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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