Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (7 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 865 bin 540 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 141 milyon 408 bin 425 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 24 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 378 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 882 lira 22 kuruş, satış fiyatı 25 bin 316 lira 26 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 102 milyon 423 bin 267 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 362 bin 543 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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