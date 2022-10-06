Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:05

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Günden, hayatını kaybetti.

Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.