Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşen Berfin Günden (18), hayatını kaybetti.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 16:05
Elektrikli bisikletten düşen Berfin hayatını kaybetti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Günden, hayatını kaybetti.

Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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