Doğalgaza zam var mı? BOTAŞ'tan açıklama geldi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran 2023 (bugün) tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu.
BOTAŞ, 1 Haziran itibariyle geçerli olacak tarifeye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bugünden itibaren doğalgazda herhangi bir zam olmayacağı açıklandı.
BOTAŞ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.
Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından Ol Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlan esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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