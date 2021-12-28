Doğalgazda gizli zam oyunu!

28 Aralık 2021 Salı, 07:59

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin faturaya yansıtılmasına geçen yılın aralık ayında son vermişti. EPDK, aldığı yeni bir kararla şimdi de doğalgaz faturalarındaki temsil ağırlama yükünü kaldırdı. Karara göre, doğalgaz şirketleri artık reklam, tanıtım, bağış, sponsorluk, dernek aidatı ile temsil ve ağırlama gibi keyfi harcamalarını doğalgaz faturalarına ekleyemeyecekler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Aynı düzenlemeye konulan başka bir maddeyle, borsada halka açılan doğalgaz şirketleriyle sayaç okuma, faturalandırma, sayaç açma kapama gibi hizmetleri taşeron yerine kendi kadrolu işçisiyle yerine getiren şirketlere doğalgaz abonelerinin sırtından teşvik desteği sağlanacak. Bu da, milyonlarca doğalgaz abonesini, borsaya açılmış ya da kendi personeliyle çalışan şirketlere daha yüklü doğalgaz faturası ödemek zorunda bırakacak. Yeni kararla ayrıca sıkıştırılmış (CNG) ya da sıvılaştırılmış (LNG) doğalgazı dışarıdan pahalı alıp bu maliyeti doğalgaz faturalarına yansıtamayan şirketlerin zararlarının bir bölümü vatandaşın faturalarına eklenerek karşılanacak. Doğalgaz ucuza alınmışsa, faturaya olumlu yansıyacak.

GELİRLERİ YOK SAYDILAR

Şirketlerin kârını artırıp faturaları şişirecek bir değişiklik de şirket gelirlerinin yazıldığı formülde yapıldı. Dağıtım şirketlerinin ön ödemeli sayaç değişimi, sertifika, iç tesisat, sayaç açma kapama, usulsüz gaz kullanımı, hat kontrolü gibi işlemlerden elde ettikleri gelirler gelir bileşenine yansıtılmayacak. Kira ve reklam gibi gelirlerin ise yarısı dikkate alınacak. Şirketlere avantaj sağlayan bu değişiklik de şirketlerin doğalgaz faturalarından aldığı payı artıracak, faturalar kabaracak.