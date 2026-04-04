Doğalgazda yeni dönem başladı: Zam oranları açıklandı! İşte nisan ayı güncel tarifeleri....

Türkiye genelinde konutlarda doğalgaz kullanımı için yeni bir dönem başladı. Elektriğin ardından doğalgazda da "çok tüketenin çok ödeyeceği" kademeli tarife sistemine geçildi. 4 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte fiyatlar güncellenirken, tüketim miktarına göre faturalarda ciddi artışlar yaşanacak.

Yeni Kademeli Tarife Nasıl İşleyecek?

Yeni sisteme göre, illerin aylık ortalama doğalgaz tüketimleri esas alınacak. Bu miktarın yüzde 75’inden fazlasını tüketen konut aboneleri "Kademe-2" kapsamına girecek ve herhangi bir sübvansiyon veya destek olmaksızın gazın bedelini tam maliyetle ödeyecek. İlk aşamada bu uygulamadan en az 2,5-3 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

İzleyen yıllarda ortalama tüketim üzerindeki yüzde 75'lik sınır kademeli olarak düşürülecek ve Kademe-2 kapsamına giren abone sayısı daha da artacak.

NİSAN AYI GÜNCEL DOĞALGAZ FİYATLARI

BOTAŞ tarafından açıklanan nisan ayı tarifesine göre, her 1000 metreküp için eski ve yeni fiyatlar şu şekildedir:

Abone Grubu Mart Fiyatı Nisan Fiyatı (TL) Artış Oranı (%) Konut - Kademe 1 7.772 10.625 %37 Konut - Kademe 2 7.772 18.000 %132 Sanayi Tarifesi 15.000 18.000 %20 Elektrik Santralları 15.000 18.000 %20 Ekmek Üreticileri 10.396 10.396 %0 (Değişmedi)

FATURALAR NASIL DEĞİŞECEK?

Kademe-2'ye giren abonelerin faturaları yaklaşık 2,5 kat artacak. Uzmanların hesaplamalarına göre, mart ayında 1.000 TL olan bir fatura, nisan ayından itibaren 2.500 TL seviyelerine çıkabilecek. Şehir içi dağıtım şirketlerinin payları ve vergiler eklendiğinde tüketiciye yansıyan birim fiyatlar daha da yükselecek.

Ankara Örneği:

Ankara'da 3 Nisan'da metreküp başına vergiler dahil 13,42 TL ödeyen bir abone:

Kademe-1 kapsamında ise artık 16,84 TL,

Kademe-2 kapsamına girerse 25,69 TL ödeyecek.

ZAMMIN GEREKÇESİ: SAVAŞ MALİYETLERİ VE DOĞRU DESTEK

BOTAŞ, ABD-İsrail-İran savaşı sonrasında artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek bu fiyat güncellemesine gittiğini belirtti. Enerji Bakanlığı kaynakları ise devlet desteğinin ekonomik olarak daha doğru kesimlere yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme ile sanayi kuruluşları ve elektrik santralları da artık doğalgazı her 1000 metreküp için 18 bin TL'den tüketecek. Ekmek üreticileri ise zammın dışında tutularak fiyatları sabitlendi.