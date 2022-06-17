Dogecoin şikayeti: Elon Musk dava edildi
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık tazminat talebiyle dava edildi.
Tesla'nın patronu Elon Musk Dogecoin'de piramit şeması oluşturduğu şikayetiyle dava edildi. Davacı zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.
"DOGECOİN KRİPTO PİRAMİT ŞEMASI"
Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.
Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar teşkil ettiğinin beyan edilmesini de istedi.
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