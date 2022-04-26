Dogecoin’de Twitter fırtınası
Elon Musk'ın hisse başına 54,20 dolar ile 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması, Elon Musk'ın gözdesi Dogecoin'i sıçrattı. Kripto para birimi Dogecoin yüzde 25 değer kazandı.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi olumlu sonuçlanınca Dogecoin'de yüzde 25 yükselişle 0.1577'e çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter’ın Elon Musk’a satışıyla ilgili müzakereler dün tamamlandı. Şirket bugün yaptığı açıklamada, Twitter yönetim kurulunun milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Elon Musk, satın alma haberinin duyurulmasından sonra Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda kalp ve roket emojisi kullanarak “Yes!!!” yazdı.
DOGECOIN
Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter’ın satın aldığı haberinin ardından büyük değer kazandı. Dogecoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 25 artarak 0,16 dolardan işlem gördü.
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