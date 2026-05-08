Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğum izni yasası 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti... Mevzuatta değişiklik günler sonra yapıldı: 7 gün sonra pardon!

Doğum izni yasası 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti... Mevzuatta değişiklik günler sonra yapıldı: 7 gün sonra pardon!

8.05.2026 12:50:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
Takip Et:
Doğum izni yasası 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti... Mevzuatta değişiklik günler sonra yapıldı: 7 gün sonra pardon!

İktidar, doğum izninde ortaya çıkan mağduriyeti 7 gün sonra giderdi. Sözleşmeli personelin de 24 haftaya çıkarılan doğum izninden yararlanabilmesi için düzenleme yapıldı.

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasa 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tartışmalar da başladı.

Kurumların bazı başvuruları geri çevirdiklerine yönelik haberler gelmeye başladı. Sözleşmeli personelin düzenlemeden yararlanamadığı ortaya çıktı. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapılması gerektiği belirtildi. 

MEMUR KONFEDERASYONLARI BAŞVURMUŞTU

Bunun üzerine memur konfederasyonları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne yazılı başvuruda bulunarak sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında eşitliğin sağlanmasını, sözleşmeli personelin analık izni sürelerinin de kadrolu memurlarla eşitlenmesini talep etmişlerdi. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapıldı. 

24 HAFTA OLDU

Sözleşmeli personelin doğum izni, “doğumdan sonra 16 haftaya, toplamda 24 haftaya” olacak şekilde düzenlendi. Değişiklikle, 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personele, 10 iş günü içinde talep etmeleri halinde 8 hafta ilave doğum izni verilmesi de karara bağlandı.

İlgili Konular: #doğum izni #sözleşmeli personel