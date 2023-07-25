Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurusu internetten yapılacak

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

BAŞVURU ONLİNE OLARAK YAPILABİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler” ifadelerini kullandı.

İŞKUR’un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.