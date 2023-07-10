DİSK-AR: Resmi işsizlerin yüzde 90’ı işsizlik ödeneği alamıyor!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:13

TÜİK'e göre mayısta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0.5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22.5’E YÜKSELDİ

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mayıs 2023’te 8 milyon 567 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre 2019 Mayıs’ta yüzde 13,7 olan dar tanımlı işsizlik Mayıs 2023’te yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,5’ten yüzde 22,5’e yükseldi. Böylece Covid-19 pandemisi sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 4 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2,2 milyon arttı.

RESMİ İŞSİZLERİN YALNIZCA YÜZDE 10 ÖDENEK ALABİLİYOR

Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Mayıs 2023’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 328 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Mayıs 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 362 binde kaldı. Böylece Mayıs 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 10’9 işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 3 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.

KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 30

Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Mayıs 2023 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 30 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi geniş tanımlı işsizliktir. En yüksek üçüncü işsizlik kategorisi ise yüzde 22,3 ile genç (15-24 yaş) kadın işsizliğidir.

Mayıs 2023’te dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 13 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır.