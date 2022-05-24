Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Taahhüdünüz bitti' yalanı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:55

Uzmanların sıklıkla dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardığı siber suçlular bu kez de ‘yeni fırsat paketleri’ sundukları dolandırıcılık yöntemini kullanıyorlar.

Pek çok yurttaşı arayan dolandırıcılar, belirli numaraları kullanarak ‘internet taahhüdünüz bitti ya da bulunduğunuz bölgedeki altyapı sistemi başka bir firma tarafından satın alındı, bu sebeple yeni bir paket almanız gerekiyor’ diyerek yurttaşları dolandırmayı amaçlıyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ELLERİNDE!

Dolandırıcıların hedef aldığı yurttaşların aktardığı bilgilere göre yapılan ilk aramadaki teklifi kabul eden yurttaşlara farklı bir numaradan ikinci arama yapılıyor.

Yapılan ikinci aramada ise size ait tüm bilgilerin ellerinde olduğu çok açık. Dolandırıcılar bu aramada isminizi, adresini, telefon numaranızı ve hatta TC kimlik numaranızı bile biliyor ve bilgileri doğrulamanızı istiyor.

İKİ ÖNEMLİ MARKA İSMİNİ KULLANIYORLAR

Birçok farklı numaradan arayan dolandırıcılar, genellikle 0850 ve 0212 ile başlayan numaraları kullanıyorlar.

İnandırıcılık kazanmak ve çok daha fazla insanı dolandırmak isteyen suçlular, pek çok yurttaş tarafından bilinen iki önemli marka ismini kullanarak gerçek bir firma yetkilisi gibi davranıyor.

Bilinen bir markanın alt yapısını kullandıklarını ve güvenilir olduklarını iddia eden siber suçlular, kendilerine ait olan bir firma adı söylemiyorlar.

"FAİLLERİN TESPİT EDİLMESİ ÇOK ZOR"

Cumhuriyet.com.tr'den Gülben Dikmen'e konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Avukat Tevfik Yıldırım, bilişim sistemleri suçlarında en önemli noktanın failin tespit edilmesi olduğunu vurgulayarak, suçluların genellikle 'açık hat' denilen sistemi kullandıklarını ve gerçek kişilere ulaşmanın zor olduğunu belirtti.

"Böyle bir durumla karşı karşıya kalan yurttaşların yapacağı en önemli şey kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bırakmaları ve bu numaraları açmamaları" diyen Yıldırım, dolandırıcıların bir süre sonra aramlarına cevap vermeyen numaraları veri tabanından kaldırdıklarını ve aramadıklarını da sözlerine ekledi.

"KONTROL EDİN"

Kişisel verilerin tamamının tehlikede olduğunu, siyasi aktörlerin bile kişisel verilerinin çalındığını aktaran Yıldırım, dolandırıcıların inandırıcılık kazandırmak için bu bilgileri paylaştığını ancak arayan numaraların iddia edilen şirkete ait olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"HUKUK SİSTEMİNİN AÇIKLARINI BULMUŞLAR"

Yurttaşlar, dolandırıcıların tuzağına düştüğü zaman yapacak çok bir şey olmadığını ifade eden Avukat Tevfik Yıldırım, "Sonuç çıkan dosyalar var fakat sonuç alamadığımız dosyalar çok daha fazla. Çünkü bu dolandırıcılık eylemini yapan kişiler hukuk sisteminin açıklarını bulmuşlar ve bu açık üzerinden işlem yapıyorlar. Dolayısıyla 'iz' bulunamayan dosyalar sonuç vermiyor. Türkiye dışından bile dolandırıcılık yapan insanlar var" diyerek yurttaşları dikkat olmaları gerektiği konusunda uyardı.