Dolar 17 TL'yi aştı, Cem Küçük'ün o açıklamaları yeniden gündem oldu

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:18

Türk Lirası'nın mayıs başından bu yana devam eden değer kaybı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından hız kazandı.

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak" sözleriyle, fiyat istikrarı planladığını belirtmiş ve "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

DOLAR 17 TL'Yİ AŞTI

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yaklaşık yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL 20 Aralık’tan beri ilk kez 16.9 seviyesini bu sabah gördü. TL böylece yükseliş hareketinin başladığı mayıs ayı başından beri dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetti.

8 Haziran Çarşamba sabahı Dolar/TL’de 17,14, Euro/TL’de ise 18,35 seviyeleri görüldü.

"EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ TL OLDU"

Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Türkiye'nin risk primi 29 puan artışla 764 baz puanla 2008'den bu yana en yüksek seviyeden işlem görürken, gösterge faiz de yüzde 25.96 olarak kaydedildi.

Gram altın da aralık ayından bu yana ilk kez bin lirayı gördü.

CEM KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken ve yurttaş günden güne fakirleşirken; AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ün aralık ayında, Habertürk canlı yayınında sarf ettiği sözler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"OOH DOLAR DÜŞÜYOR, OOH FAİZ DÜŞÜYOR"

2021'in aralık ayında Habertürk'teki canlı yayında, ekonomik kriz ve dövizdeki ani değişimler konuşulmuş; Cem Küçük, Ersan Şen’in önceki açıklamalarını hatırlatarak "Sayın Ersan Şen'in tüm argümanları çöktü. 'Sıcak para girmeden dolar düşmez' demişti, yanıldı. Hem faiz hem döviz düşüyor. Verecek cevabı yok. Bu çok iyi bir sistemdir. Ekonomi iyiye gidiyor, milletin ekonomisi düzeliyor. Moralin bozulmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Küçük'e yanıt veren Şen ise “Devlet o garantileri kimin cebinden ödeyecek, hangi vatandaşın cebinden ödeyecek. Rahmetli Turgut Özal söyledi bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu. Sen söylediğin yalanlara inan” demişti.

Bu sırada Cem Küçük'ün "Oh dolar düşüyor, oh faiz düşüyor" demesi dikkat çekmişti.

İşte sosyal medyada yeniden gündem olan o anlar...