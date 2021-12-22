Ersan Şen ve Cem Küçük canlı yayında tartıştı
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.
Habertürk TV ekranlarında, Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" adlı programda, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında tartışma çıktı.
Habertürk'teki canlı yayında, ekonomik kriz ve dövizdeki ani değişimler konuşuldu. Cem Küçük, Ersan Şen’in önceki açıklamalarını hatırlatarak "Sayın Ersan Şen'in tüm argümanları çöktü. 'Sıcak para girmeden dolar düşmez' demişti, yanıldı. Hem faiz hem döviz düşüyor. Verecek cevabı yok. Bu çok iyi bir sistemdir. Ekonomi iyiye gidiyor, milletin ekonomisi düzeliyor. Moralin bozulmasın" ifadelerini kullandı.
Küçük'e yanıt veren Şen ise “Devlet o garantileri kimin cebinden ödeyecek, hangi vatandaşın cebinden ödeyecek. Rahmetli Turgut Özal söyledi bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu. Sen söylediğin yalanlara inan” dedi.
Bu sırada Cem Küçük'ün "Oh faiz düşüyor" demesi dikkat çekti.
İşte o anlar:
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