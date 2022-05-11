Piyasalar hareketli: Kritik eşiği aşan dolar/TL'de son durum (11 Mayıs 2022)

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:27

ABD'de nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı.

Enflasyon 40 yıllık zirveden gerileyerek yıllık yüzde 8,3 olarak açıklandı.

Açıklanan verilerin ardından İstanbul'daki serbest piyasada alınıp satılan döviz kurlarının, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:





SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış Dolar 15,2550 15,2570 15,3150 15,3160 Euro 16,0770 16,0790 16,1690 16,1700 Sterlin 18,7420 18,8870 18,9350 18,9970 İsviçre Frangı 15,3250 15,3840 15,4790 15,5190



1 Ocak 2022’de serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyordu. 15 kritik eşiğini aşan dolar bugün 15,3150'den alınırken 15,3160'dan satıldı.

MERKEZ’İN ANKETİNE GÖRE YIL SONU TAHMİNİ 16,68 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde ise cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmişti.