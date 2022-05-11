Piyasalar hareketli: Kritik eşiği aşan dolar/TL'de son durum (11 Mayıs 2022)
Bayram sonrasından itibaren dolar Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolarda 2022 zirvesi yeniden değişti. Dolar bugün gün içerisinde en düşük 15.2463 olurken en yüksek 15.5116'yı gördü.
ABD'de nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı.
Enflasyon 40 yıllık zirveden gerileyerek yıllık yüzde 8,3 olarak açıklandı.
Açıklanan verilerin ardından İstanbul'daki serbest piyasada alınıp satılan döviz kurlarının, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şu şekilde:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|Dolar
|15,2550
|15,2570
|15,3150
|15,3160
|Euro
|16,0770
|16,0790
|16,1690
|16,1700
|Sterlin
|18,7420
|18,8870
|18,9350
|18,9970
|İsviçre Frangı
|15,3250
|15,3840
|15,4790
|15,5190
1 Ocak 2022’de serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyordu. 15 kritik eşiğini aşan dolar bugün 15,3150'den alınırken 15,3160'dan satıldı.
MERKEZ’İN ANKETİNE GÖRE YIL SONU TAHMİNİ 16,68 TL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde ise cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmişti.
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