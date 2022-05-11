Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar oldu
Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 135,4 milyon dolar azalırken, tüzellerin ise 1 miyar 77,5 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azalışla 65 milyar 398 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan'da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolardan 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|24.09.2021
|39.205
|82.840
|122.044
|28.10.2021
|39.679
|84.105
|123.463
|26.11.2021
|39.122
|87.024
|126.146
|31.12.2021
|38.489
|72.564
|111.052
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|01.04.2022
|42.104
|66.857
|108.961
|08.04.2022
|42.195
|67.718
|109.913
|15.04.2022
|43.260
|69.037
|112.297
|22.04.2022
|42.820
|66.096
|108.916
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
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