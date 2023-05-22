2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Dolar 20 TL'yi aştı, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Dolar/TL, sabah saatlerinde 20,18 seviyesine ulaşarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Euro/TL ise 22,27 seviyesine gelerek ilk kez 22 TL'nin üzerine çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 08:13
Dolar 20 TL'yi aştı, tüm zamanların rekorunu kırdı!
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274'ten işlem görüyor.

Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.


ABD Doları dolar Euro/TL euro dolar kuru 1 dolar ne kadar dolar ne kadar oldu

İlgili Haberler

Haftanın kazananı dolar yatırımcısı

Haftanın kazananı dolar yatırımcısı
Hakan Kara ‘KKM saatli bombaya dönüştü’ dedi, temmuza işaret etti: ‘Her hafta 8-10 milyar dolar geri dönüş olacak’

Hakan Kara ‘KKM saatli bombaya dönüştü’ dedi, temmuza işaret etti: ‘Her hafta 8-10 milyar dolar geri dönüş olacak’
Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023)

Dolar ve Euro ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023)

En Çok Okunan Haberler