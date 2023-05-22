Dolar 20 TL'yi aştı, tüm zamanların rekorunu kırdı!
Dolar/TL, sabah saatlerinde 20,18 seviyesine ulaşarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Euro/TL ise 22,27 seviyesine gelerek ilk kez 22 TL'nin üzerine çıktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.
Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274'ten işlem görüyor.
Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da, bugün tarihi rekorunu tazeledi. Sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL'yi aşmış oldu.
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