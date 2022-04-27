Dolar 2022’nin zirvesine gidiyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:33

Küresel büyüme ve enflasyona ilişkin endişelerin artması ile birlikte Euro 2017'den bu yana dolar karşısında en zayıf seviyeye geriledi ve yüzde 0,5 düşüşle 1,06 doların altına düştü. Türk Lirası da dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımının masada olduğunu belirtmesi sonrasında dolar varlıkları değer kazandı. 1 Ocak 2022’de serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyordu. Uzun süre 14 lira bandında seyreden dolar/TL'de nisanın en yüksek seviyesi ise bugün kaydedildi. Böylece dolarda ocak ayından bu yana artış yüzde 10’a yaklaşırken geçen yıla göre yüzde 80’e geldi.

MERKEZ’İN ANKETİNE GÖRE YIL SONU TAHMİNİ 16,68 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde ise cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşmişti.

FED ETKİSİ TL ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIYOR

Nisan ayında, Ocak 2015'ten bu yana en iyi performansını sergileyerek yüzde 4,3 yükseliş kaydeden doların yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda faiz oranlarını agresif bir şekilde artıracağına ve ABD ekonomisinin Euro bölgesinden daha iyi performans sergileyeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu. Fed etkisi de TL üzerindeki baskıyı artırdı.

Reuters'a göre, Ukrayna'da devam eden endişe verici durumdan olumsuz etkilenen euroda kırılganlığın devam etmesi doların giderek daha da güçleneceği anlamına geliyor. Ukrayna'daki savaşla birlikte sarsılan Euro bölgesinin bu yıl resesyona gireceğine dair endişelerin arttığı ve yatırımcıların Euro'yu terk ettiği belirtiliyor.