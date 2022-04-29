Dolar bayram öncesi rekor tazeledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL'de bayram öncesinde hareketlilik hızlandı. Güne 14,75 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi öğle saatlerinden sonra yukarı yönlü harekete başladı. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 14,7905'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 14,8450 seviyesine kadar ulaştı. Aynı dakikalarda Euro/TL 15,6518'den, Sterlin/TL 18,6139'dan satılıyordu. Dolardaki yükselişin ardından parite tekrar 14,8385 seviyelerine gevşedi.
Dolar endeksi dün, 103,9'la Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.
Video Haberler
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Ümit Özdağ'dan 'seçim planı' iddiası