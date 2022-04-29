Dolar bayram öncesi rekor tazeledi

29 Nisan 2022 Cuma, 15:15

Dolar/TL'de bayram öncesinde hareketlilik hızlandı. Güne 14,75 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi öğle saatlerinden sonra yukarı yönlü harekete başladı. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 14,7905'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 14,8450 seviyesine kadar ulaştı. Aynı dakikalarda Euro/TL 15,6518'den, Sterlin/TL 18,6139'dan satılıyordu. Dolardaki yükselişin ardından parite tekrar 14,8385 seviyelerine gevşedi.

Dolar endeksi dün, 103,9'la Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.



