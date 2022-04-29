Piyasada son durum: Dolar ne kadar oldu? (29 Nisan 2022)

29 Nisan 2022 Cuma, 09:44

Ziyareti "ilişkilerde yeni bir dönem" olarak niteleyen Erdoğan dün Kral Salman'ın yanı sıra veliaht prens Muhammed bin Salman ile görüştü.

Ankara son yıllarda Arap ülkeleri ile durma noktasına gelen ilişkileri onarmak için bir dizi adım attı. Piyasalar Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası swap anlaşması, ticaretin yeniden canlanması ve olası özel sektör işbirlikleri gibi adımlar ile bunların olası etkilerini takip ediyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı artarken, bu konuyla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor.

Kısa süre önce benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler düzeltilmeye başlanmış ve TCMB oldukça kısa bir sürede 5 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzalamıştı. Süreç ihracat ve diğer kanallarda da pozitif etki yarattı.

TCMB ENFLASYONDA %70'DEN DÜŞÜŞ BEKLİYOR, LİRALAŞMAYA DEVAM

TCMB dün enflasyon tahminini %23.2'den yüzde %42.8'e çıkardı. Enflasyon raporunda TCMB tarafından paylaşılan grafiklere göre enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık %70 seviyelerinde görmesi ardından mayıs itibarıyla düşüşe geçmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasında liralaşma stratejisi sayesinde ihracat ve istihdam başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin önemli makro kazanımlar elde ettiğini söyledi. Yatırım iştahının yüksek olduğunu; ilk çeyrek büyümesinin %7 civarı olacağını, sürdürülebilir bileşenlerin yapının arttığını bunun da dengeli bir büyüme anlamına geldiğini söyledi.

Kavcıoğlu, TCMB'nin APİ ile %14, swap ile bazı dönemlerde daha düşük maliyetli fonlama imkanları sağladıklarını, bu imkanlarla sağlanan kredilerin ise doğru kanallara gidip gitmediği takip ettiklerini söyledi.

Son dönemde bazı ticari kredi faizlerinde artışla sonuçlanan TCMB ve BDDK adımları atılmıştı. Banka adımların kredilerin üretim ve ihracatı desteklemek suretiyle cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşmeyi güçlendirmeye yönetilmesini istediğini bu yönde adımlara devam edeceğini söyledi. Kavcıoğlu, kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonun finansal ve fiyat istikrarı ile "uyumlu" hale getirileceğini söyledi.

TCMB'nin liralaşma stratejisi kapsamında %14 faizle 1 hafta vadeli repo ihaleleri ile fonlama devam edecek ancak TL teminatlandırmayı özendirici TL'ye dönüşümü destekleyeci olarak 3 ay vade fonlama sağlanması da planlanıyor. TCMB'nin bu değişikliği henüz devreye almadı.

Kavcıoğlu geçmişte uygulanan enflasyon odaklı para politikasının cari denge ve kurda kalıcı bir başarı sağlayamadığını belirterek, "yaşananlar eylül ayında başlattığmız faiz indirimlerinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Kavcıoğlu böylece enflasyondaki yükselişe faiz artışı tepkisi verilmeyeceği sinyali de verdi.

Kamunun yön belirleyiciliği olduğu kur bu ay ilk kez 14.8'in üzerine çıkarken piyasalarda ABD başta olmak üzere küresel merkez bankası sıkılaştırma adımlarının yarattığı sert satış baskısı gibi etkiler dış gündemde takip ediliyor.

TCMB ihracatçılardan ve turizm dahil döviz kazandırıcı hizmetlerden döviz varlıklarını artırıcı adımlarını güçlendirerek sürdürüyor.

Bu kesimlerden elde ettiği dövize rağmen TCMB'nin swap hariç döviz rezervleri eksi 45 milyar dolar seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14.5-15 dar bandında kalmaya devam ederken geçen haftaya göre kurda sınırlı da olsa yükselişler de görülüyor. Dolar/TL nisan ayında ilk kez 14.8'i aşmış durumda. TL'nin dolar karşısındaki bir aylık değişimi hala sıfır seviyesinde. Kur bu sabah 0903'te 14.7955/14.7960 seviyesinde.