Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yakın: Çarşamba günü kritik veri açıklanacak

Dolar endeksi, altı para biriminden oluşan sepet karşısında 102,14 seviyesinde hafif gerilese de geçen hafta ulaştığı 18 aylık zirveye yakın seyrini korudu. Tahvil piyasalarındaki satışlar, enerji fiyatlarına ilişkin endişeler ve artan kamu borçları doların güçlü kalmasını destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Son haftalarda tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlarla birlikte küresel borçlanma maliyetleri son on yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Enflasyon endişeleri ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA DOLARI DESTEKLİYOR

Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve hafta sonu iki petrol tankerinin hedef alınmasının ardından petrol fiyatları haftaya dalgalı başladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Commonwealth Bank of Australia analistleri yayımladıkları notta Husilerin Suudi Arabistan’ın enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürmesini beklediklerini belirtti. Analistler, bu gelişmenin petrol fiyatlarını ve ABD Doları’nı destekleyebileceğini ifade etti.

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Fed’in ekim ayının sonundaki faiz toplantısı öncesinde açıklanacak veri, para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD’li tüketicilerin güveninin ekim ayının başında daha da gerilediğini gösterdi. Ortadoğu’daki çatışmaların yaşam maliyetini artırması, hanehalklarının ekonomiye bakışını olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.

FAİZLERİN SABİT KALMA BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 2023’ten bu yana ilk kez geçen ay faiz oranlarını artırdı. Piyasalar, bankanın yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğini değerlendirmek için ekonomik verileri izliyor.

CME FedWatch aracına göre, Fed’in bu ay faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 51’den yüzde 81’e yükseldi.

BARCLAYS’TEN DOLARDA GERİ ÇEKİLME OLASILIĞI

Barclays analistleri, doların yükselişinin yakın vadede duraklayabileceğini ve kurda bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Analistler, tahvil piyasalarındaki sert hareketlerin küresel finansal koşulları sıkılaştırdığına dikkat çekti.

TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed yetkililerinin ekim ayındaki toplantı öncesinde daha güven verici bir ton benimseyebileceğini ifade eden analistler, açıklanacak verinin doların seyri açısından belirleyici olabileceğine işaret etti.