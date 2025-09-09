Dolar endeksi 7 haftanın en düşüğünde!

Dolar, ABD işgücü verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini artırdı.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi (DXY) 97,259 seviyesine kadar düştü. Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verileri, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Yatırımcılar bugün açıklanacak Nisan 2024 - Mart 2025 dönemi için öncü bordro revizyonlarını bekliyor.

Danske Bank analistleri, yayımladıkları notta, "Ancak enflasyon beklentileri hala yüksek ve işgücü piyasası dengesi nispeten istikrarlıyken, bu verilerin daha büyük ve/veya art arda faiz indirimlerini haklı çıkardığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

7 hafta önce dolar/TL 40,40 seviyesindeyken, yüzde 2,15 artışla 9 Eylül tarihinde 41,27 seviyesine çıktı. Dünya genelinde değer kaybeden doların Türk Lirası karşısında değer kazanması dikkat çekiyor.