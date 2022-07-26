Dolar endeksi yeniden yükselişte

26 Temmuz 2022 Salı, 13:35

Dolar 20 yılın zirvesini geçtiğimiz haftalarda görüştü. DXY endeksi olarak bilinen ABD doları endeksi, euro karşısında son yılın zirvesini gördü. 5 Temmuz itibariyle euronun dolar karşısındaki değeri 1.03'ün altına inerken, DXY artılında Fed'in son dönemde izlediği politikalar etkili olmuştu.

Fed'in şahinleşen politikaları ve kararlı bir şekilde uyguladığı faiz artışları karşısında AB Merkez Bankası daha sakin bir politika izlerken, faiz artırım kararı Eruo cephesinin kısmen güçlenmesini sağlamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası'ndan gelmesi muhtemel faiz kararı öncesi dolar güçlü bir seyre girdi. Dolar Endeksi yüzde 0,5 artarak 106,95 puan ile son 3 günün en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Dolar/TL ise 17,87 zirvesinden sonra 17,81 seviyesine gevşedi.

DXY NEDİR?

DXY endeksi, ABD doları endeksidir. ABD dolarının 6 majör para birimi karşısındaki değerinin endeksini göstermektedir. ABD'nin ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ABD dolarının değer kazandığı durumlarda DXY endeksi yükselirken, değer kaybında ise DXY endeksi düşer.

DXY endeksi hesaplamasında sepetteki para birimleri euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangıdır. Sepetteki dağılımları ise şu şekildedir:

Euro: %57.6

Japon Yeni: %13.6

İngiliz Sterlini: % 11.9

Kanada Doları: % 9.1

İsveç Kronu: % 4.2

İsviçre Frangı: % 3.6



