Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
TCMB, yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine 100 baz puan ile devam ederken, TL'nin değer kaybı da sürüyor. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı, piyasalara sert yansımış, dolar 11'in üzerini görmüştü. Peki 19 Kasım dolar/TL kuru ne durumda? Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşen toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Gecikmeli gelen karar sonrası yüzde 16 olan faiz, 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e düşürüldü.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadele etmeye devam edeceği açıklamasını izleyen kararın ardından TL, yüzde 5.8 ile Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığından alındığı Mart ayından bu yana görülen en keskin değer kaybını yaşadı.
Dün 11.30'a kadar yükselen dolar/TL bu sabah 11.07 seviyesinden işlem gördü.
Tüketici enflasyonu yüzde 20 ile iki buçuk yılın zirvesinde seyrederken, fiyat artışlarının para politikasının etki alanı dışındaki geçici unsurlardan kaynaklandığını belirten TCMB böylece Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.
1 DOLAR NE KADAR?
TL'nin dolar karşısında değer kaybı sürerken; yurttaşlar '1 dolar kaç oldu? Dolar kaç TL?' gibi soruları sıkça aratmaya başladı.
İşte 19 Kasım saat 12.35 itibarıyla dolar/TL'de son durum...
DOLAR KAÇ TL?
Doların alış fiyatı saat 12.35 itibarıyla 11,0857; satış fiyatı ise 11,0959 seviyesinden işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro da sert yükselişini sürdürüyor. Euro kurunun alış saat 12.35 itibarıyla 12,5080, satış fiyatı ise 12,5202 seviyesinden işlem görüyor.
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