Saray'dan 'dolar' yorumu
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi sonrası dolar/TL kurunun 11 liranın üzerine çıkmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi sonrası dolar/TL'nin 11'i geçmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.
Fırat, yazısında şunları kaydetti:
"Hükûmet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak. Başlıca nedeni erken seçim olmaması. 2023 seçimlerine kadar ana hedef yatırımları arttırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olacak.
İktidar, 2023 seçimlerine yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranlarıyla gitmek istemiyor. Yatırımları arttırarak, işsizliğin azaltılması amaçlanıyor.
Hükümet aynı zamanda dünyada genel ekonomik tablonun da sorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Kaynaklar Türkiye’de 'ekonomi yönetilemiyor' yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunun da 'psikolojik' olduğu iddiasında.
Son olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin de korunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey kaynaklar, faiz indirimi politikasını bu maddelerle gerekçelendiriyor"
DOLARDA SON DURUM
Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 11 lirayı aşan dolar/TL, 19 Kasım 2021 sabahında 11,092 lira bandının üzerinde yer alıyor.
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