Erdoğan'ın dolar/TL kuru planını açıkladı

19 Kasım 2021 Cuma, 11:18

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.

Faiz kararının ardından Ekonomist Evren Devrim Zelyut, döviz kurunda düşüşü sağlamak ve yurt dışından fon girişlerini sağlamak için AKP'nin planları olduğunu dile getirdi.

Zelyut, 20-21-22 Kasım tarihlerinde iktidarın doları düşürmek için hamle yapacağını söyledi.

20 KASIM PLANI NE?

Zelyurt'un sözleri şöyle:

"AKP'nin dolar ile ilgili bir çıkış stratejisi var. Çünkü kur artışları konusunda oldukça köşeye sıkışmış durumdalar. Ve ne yapacaklarını sizlere anlatacağım. Elindeki silahlar ne, hangi silahları ne zaman kullanacak? Buna AKP'nin dolara 20 Kasım planı, ya da AKP'den 20 Kasım operasyonu diyebilirsiniz buna. Ya da AKP'nin dolarda oynayacağı son kart... İktidarda kalmak için bu doların ve enflasyonun inmesi lazım. AKP'nin ilk icraati neydi faizleri indirmek, çözüm oldu mu hayır. Peki ne yapacak AKP nedir alternatifleri? 5 seçenekleri var.

1-İhracatı artırmak. Ama ithalatı da artırdı. İthalatı artırdığın zaman seçmenin cebine para girmiyor. Bu seçenek işe yaramayacak.

2-Yapısal reformlar yapsa... Ama yapamıyor. Yapsa 5 yıldan önce sonucunu alamaz.

3-Varlık girişiyle doları dizginlemek. Türkiye gri listeye alındı, öyle büyük miktarlarla para girişi de olmaz artık.

4-Katar'dan Azerbaycan'dan para almak da yok. O kapıı da kapandı. Katar yapacağını yaptı, Azerbaycan da yaptı yapacağını...

5. YÖNTEM

Peki 5. yöntem ne?

İşte 5. yöntem 20 Kasım'da AKP'nin deneyeceği son operasyon, son kart.

2018'e dönelim. Ne olmuştu. Papaz Brunson serbest bırakıldı. Bırakıldığında dolar 7.21'di. Serbest bırakıldığı zaman üç ay içinde 5.11'e kadar geriledi dolar. 8. ayda bırakılmıştı rahip Brunson, eylül,ekim, kasım ayına kadar dolar düştü ve 5. 11'e kadar geldi. Nasıl bir sert düşüş.

Şimdi aynısını yapacaklar kasım ayı sonunda. Ekonomide Brunson etkisi yaratmak için ben size söylüyorum Osman Kavala serbest bırakılacak. 20 Kasım ile 30 Kasım arasında bir gün bunu bekleyin buradan bir haber gelecek.

Burada amaç şu. Kavala'nın ABD ile ilgisi yok, Avrupa ile ilgisi var. AB bizim ticaret partnerimiz. ABD ve Avrupalı fon girişlerini ülkeye çekmek için Kavala kartını oynayacaklar. Ha Kavala kartıyla dolar nereye düşer. Dolar biraz düşer. Ama Kavala kartıyla dolar kalıcı olarak düşmez. Enflasyon biz de yapısal durumdan dolayı yukarı çıkıyor. Ve FED varlık alımının azaltılmasına karar verdi, 2022'in ortasına kalmadan faiz artırımına başladığında bu kurun üzerinde etkisi çok daha şiddetli olacak.

Dolayısıyla Kavala'nın bırakılması AKP'nin oynayacağı bu 20 Kasım kartının, 21 Kasım olur, 22 Kasım olur ama ekonomideki sıkıntılı gidişatı düzeltmeyeceğini sadece ay sonuna doğru pansuman yapacağını düşünüyorum. Bakalım AKP bu kartı oynayacak mı? Benim şahsi düşüncem Kavala kartının işe yaramayacağı"

KAVALA DURUŞMASI 26 KASIM'DA

Osman Kavala'nın duruşması 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Zelyut, dolar kurundaki yükselişi durdurmak için iktidarın Kavala'yı serbest bırakacağını iddia etti.