Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, 2025 yılı boyunca gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD Doları karşısındaki performansını karşılaştırdı. Paylaşılan tabloda, dolar karşısında değer kaybeden tek para biriminin Türk Lirası olduğu görüldü.

DOLAR ENDEKS İ YIL İ Ç İNDE ZAYIFLADI

ABD Doları, Dolar Endeksi kapsamında majör altı para biriminden farklı ağırlıklarla oluşturulan sepete karşı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Endekste Euro yüzde 57,6, Japon Yeni yüzde 13,6, İngiliz Sterlini yüzde 11,9, Kanada Doları yüzde 9,1, İsveç Kronu yüzde 4,2 ve İsviçre Frangı yüzde 3,6 ağırlıkla yer aldı.

2025 yılına 108 seviyelerinden başlayan Dolar Endeksi, yılın sonuna doğru 97,75 seviyesinden işlem görüyor. Doların zayıf seyrinin 2026 yılında da devam etmesi beklenirken, Fed’in faiz indirimleri yakından izleniyor.

GELİŞEN ÜLKE PARA B İRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Selva Baziki’nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı boyunca gelişmekte olan ülkelerin para birimleri genel olarak dolar karşısında değer kazandı. ABD Doları karşısında Rus Rublesi yüzde 44,77, Macar Forinti yüzde 19,90, Çek Kronu yüzde 17,97, Polonya Zlotisi yüzde 15,27, Bulgaristan Levası yüzde 13,95, İsrail Şekeli yüzde 13,89, Güney Afrika Randı yüzde 13,06, Romanya Leyi yüzde 11,37 ve İzlanda Kronu yüzde 10,92 oranında yükseldi.

TL TEK BA ŞINA AYRIŞTI

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi Türk Lirası oldu. TL, 2025 yılının başından bu yana yüzde 17,45 oranında geriledi.