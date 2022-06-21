Dolar kuru için korkutan tahmin: 25 TL olacak
Altın ve dolar yatırımı yapacakları uyaran ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun yeniden yükseleceğini söyleyerek '25 lira olacak" dedi.
Ekonomist Selçuk Geçer, Youtube hesabında yeni bir analiz paylaştı. Geçer, Dolar kurunun yeniden yükseleceğini söyledi.
Dolar kurunun önce 17.50 bandını kıracağını söyleyen Geçer, daha sonra dolar kurunun 18 lira bandını aşacağını belirtti.
"KASIMDA 25 LİRA OLACAK"
ABD'nin en az 3 faiz artışı yapacağını söyleyen Geçer, Avrupa Merkez Bankası bir artış yapmazsa, Türkiye'de doların Euro'yu geçebileceğini söyledi. Türkiye'de ise son baharda yüzde 120 civarında bir operasyon beklediğini belirtti. Eylül'de dolar kurunun 20 lira olabileceğinin altını çizen Geçer, Kasım'da ise 25 lira olacağını söyledi.
Geçer, ayrıca yükselen mazot fiyatlarına ilişkin "Bu ülkede benzin 27 liraysa anlayın ki döviz de oraya gidecek. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor" dedi.
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