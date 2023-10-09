Dolar Ortadoğu'da artan gerginlikle zirveyi gördü! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 9 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:21

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:53

İç gündemde bugün takip edilecek veri bulunmuyor. Artan jeopolitik risk ise bu haftasonu itibarıyla takip edilen risklere dahil oldu.

Hamas'ın cumartesi sabah İsrail'e düzenlediği saldırılar ve ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı 1,100'ü aştı. Erdoğan sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ziyareti ardından yayımladığı raporda ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Raporda politika bileşiminde yaşanan değişimin hızlanarak devam etmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, "Bunun için beklenen enflasyona göre belirlenecek olan politika faizi daraltıcı etki yaratarak dezenflasyona öncelik verilmeli, para ve kredi piyasalarının işlevselliğini artıracak şekilde regülasyonların serbestleştirilmeli ve bütçe açığının kontrol altına alınmalı" önerileri dile getirildi.

Dolar/TL kuru bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 28,11 seviyesini gördü. Kur daha sonra 27,70 civarında denge kazandı. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 24,17 olurken, Türkiye'nin risk primi de 410 baz puanda.

Euro ise 29.26 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 25.2 seviyesinde.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan bu hafta Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş'te olacaklar.

Geçen hafta Londra'da temaslarda bulunan Şimşek'in sunumu 13 Ekim'de olacak. Erkan'ın Fas programında Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanları ile görüşmeler yer alıyor.

Şimşek 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcı toplantılarına katılacak. Ekonomi yönetimi ay sonunda Körfez Arap ülkeleri ve yıl bitmeden Asya ziyaretlerini gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programlarını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Petrol, altın ve tahvil fiyatları Ortadoğu'da çıkan çatışmaların ardından yükselirken ABD borsaları vadeli kontratları, Asya işlemlerinde geriledi.

ABD'de Cuma günü açıklanan veriler tarım dışı istihdamın tahminlerden çok daha hızlı arttığını göstererek para politikasının yönünü tayin etmeye çalışan yatırımcılar için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin önemini artırdı.