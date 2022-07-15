'Dolar talebi altın fiyatlarını düşürüyor': Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın ne kdaar oldu? (15 Temmuz 2022)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 957 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 11:20
'Dolar talebi altın fiyatlarını düşürüyor': Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın ne kdaar oldu? (15 Temmuz 2022)
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Ons altın fiyatının dünkü düşüşüne paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.4 azalışla 959 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 altında 957.1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.395 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0.4 azalışla 1.702 dolardan işlem görüyor.

DOLAR TALEBİ ALTINI BASKILIYOR

Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, Euro bölgesinde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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