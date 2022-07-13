Dolar güne yükselişle başladı: Çeyrek altın, Cumhuriyet altın, gram altın ne kadar oldu? (13 Temmuz 2022)
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 961,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.
DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Altının ons fiyatı, bugün 1.722,6 dolar ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.725,6 dolardan işlem görüyor.
Bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi
ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik
açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek, 1.740 doların direnç
konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- LPG'ye zam geliyor
- Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
- Rus heyeti, 'tahıl koridoru' için İstanbul'da
- Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis müdahale etti!
- 'Röntgenci' diye dövüldü ama...
- Doktorları hedef alan imam için ilk açıklama
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı